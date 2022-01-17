У херсонському парку більш ніж половину дерев потрібно спиляти - рішення комісії

Більш ніж половину дерев на території атракціону в парку "Херсонська фортеця" потрібно спиляти. Такі результати обстеження профільної комісії міської ради. Коли приберуть аварійні дерева, - дізнавалось Суспільне.

Заявка на обстеження дерев надійшла від балансоутримувача "Парки Херсона". Комісія перевіряє кожне дерево візуально. Якщо є дупла або ураження паразитами - дерево хворе. На нього наносять позначку фарбою, розказує начальниця відділу комунального господарства та благоустрою міста Людмила Жуган.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

"Ми визначаємо дерева, які є аварійними на цій території. Аварійні дерева – це ті, які мають дупла. Після буде акт, на підставі якого будуть видалятися дерева", - говорить Людмила Жуган.

Хворих дерев у парку більш ніж половина. Висаджені вони близько 50 ти років тому, розказує директор КП "Парки Херсона" Сергій Данилов. Крім цього, деякі дерева спилюватимуть, щоб не заважали при демонтажі конструкції оглядового колеса. Тут, продовжує чоловік, згідно з рішенням виконкому Херсонської міськради будуть зводити "Урбан-парк", тому атракціони прибирають.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

"Тут є багато дерев, які находяться в аварійному стані. Є невелика кількість дерев, які підпадають під будівництво. Дерева ми дефектуємо. Але більшість дерев трухляві й ми їх будемо спилювати", - каже Данилов.

Не тільки спилюватимуть, а й будуть висаджувати молоді дерева. Парк Херсонська фортеця, говорить директор комунального підприємства "Херсонський міський центр земельно-майнових відносин" Богдан Мусійко, потребує оновлення.

"Парк потрібно оновлювати та всі дерева в місті треба оновлювати. Щорічно падають дерева. Це небезпечно просто. Інша справа, що необхідно висаджувати нові. Цим будемо займатися окремо. В контексті проєкту поки що так", - сказав Мусійко.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

Під час обстеження дерев на території парку атракціонів орендаря не було. Його присутність, розказує директор КП "Парки Херсона" Сергій Данилов, не обов’язкова.

"У мене з орендатором спільного зв’язку не має. Так як ми комунальне підприємство і дерева находяться на території комунального підприємства. Тому ми самі можемо вирішувати питання по аварійним деревам", - говорить Данилов.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

Дату, коли розпочнуть спилювати дерева, комісія ще не визначила.

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