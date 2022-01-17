У селищі біля Рівного через будівництво затоплює вулицю. Що каже влада

У Квасилові біля Рівного вода заблокувала двори та виходи з будинків жителів вулиці Зеленої. Люди підозрюють, що підтоплення стаються через будівництво сусідів, – повідомив кореспондент Суспільного. Староста селища Віта Кисільова розповіла, що ймовірно допоможе геодезія масиву.

Що заважає мешканцям

Житель вулиці Зеленої у Квасилові Віталій Мулярчук є основним годувальником родини з шести людей. Професійний електромеханік, останні кілька днів не їздить на виклики та у відрядження через велику калюжу, яка виникла під їхнім будинком.

"Близько 30-35 сантиметрів, в чоботах нормально не можна пройти. Дитину до школи під руки або – на плечі, а, як примерзне вранці, то відливаємо фіртку, щоб могли діти вийти", – розповів Віталій Мулярчук.

Фото: Суспільне Рівне Вода з вулиці затікає місцевим жителям і під будинки. Через це частина з них не виходить з дому без потреби

Його мама Зоя Мулярчук зазначила: через воду не виходить з дому взагалі. І додала, що підтоплювати їх стало після того, як через дорогу почали будуватися сусіди.

"Ми ж купляли нормальну хату, нормальне подвір'я, нормальне все. Раніше вода проходила і спадала. А вже цього року побудували на болоті хати, а воді треба десь стікати", – сказала жінка.

Фото: Суспільне Рівне Зоя Мулярчук не виходить з дому через глибоку калюжу перед її будинком

Віталій Мулярчук уточнив, що воду неможливо відкачати, бо немає каналізації чи канави, в яку б вода стекла. Останню, за словами чоловіка, забудували і тепер від підтоплень потерпають всі мешканці вулиці.

Фото: Суспільне Рівне Віталій Мулярчук розповів, що на підтопленій вулиці періодично застрягають автівки. Аби їх витягнути залучають тяжку техніку

Люди вказали на ями, якими вкрита дорога. У них збирається вода, напередодні в одній з них застряло авто.

"Колеса були повністю в воді. Машина не могла виїхати без допомоги інших, трактора визвали, чи якусь машину вантажну, і витягували. Машин багато їздить сюдою, тому що скорочений шлях до школи, садочків", – сказала жителька вулиці Зеленої Лілія Жабчик.

Як реагує староста

Староста Квасилова Віта Кисільова підтвердила: причина підтоплень – забудова масиву. Місцевість болотиста, а більшість людей, зводячи будинки, порушували будівельні норми.

"Все, що зараз ми маємо – підтоплення, зруйнована дорога, це – наслідок господарської діяльності. Коли люди господарювали так, як кожний хотів. Меліоративні канали по вулиці Зеленій частково засипані, хтось загородив, хтось вивів септики у меліоративні канави", – зазначила староста.

Фото: Суспільне Рівне За словами старости Квасилова Віти Кисільової, допомогти може геодезія масиву

Облаштувати узбіччя на вулиці Зеленій, аби люди змогли нормально ходити, зможуть лише з настанням сприятливих погодніх умов. Аби вирішити проблему підтоплення, зі слів Віти Кисільової, потрібно насамперед провести геодезію масиву.

"Ми побачимо, де знаходяться підземні води, в якому місці їх виштовхують, і куди ми можемо їх скерувати. Перший крок – геодезія. Другий крок – проєктно-кошторисна документація. Третій крок – мільйони на те, щоб облаштувати покриття", – розповіла Віта Кисільова.

За її словами, облаштувати потрібно і водовідведення, і акумулюючу водойму. Це можна зробити за умови, що геодезисти затвердять відведення, в тому числі й підземних вод, до найближчої водойми.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram