Підтоплення вулиці Гончарівка у Луцьку: в міськраді розповіли, коли буде ремонт

Проблему щодо підтоплення вулиці Гончарівка у Луцьку талими і дощовими водами та її ремонту в Луцькій міській раді вирішуватимуть навесні цього року. Про це Суспільному розповів заступник начальника відділу департаменту ЖКГ Євген Яворський.

З його слів, чи ремонтуватимуть дорогу буде відомо після того, як завершаться ямкові ремонти центральних вулиць Луцька.

"В планах зробити її, але все залежить від наповнення бюджету. В тому районі відсутня мережа зливової каналізації і виходить, що на ділянці вулиці Гончарівка – найнижча точка і всі води зливові потрапляють саме в цей район", – додав Євген Яворський.

На замовлення департаменту ЖКГ, зазначив посадовець, була розроблена проєктно-кошторисна документація, згідно з якою на цій вулиці передбачене тротуарне покриття для безпеки пішоходів і відведення дощових і зливових вод.

Що відомо

Раніше Суспільне розповідало про проблему підтоплення вулиці Гончарівка у Луцьку талими і дощовими водами. Як розповідав місцевий мешканець Леонід Хоменко, проблема існує із часу забудови масиву в 90-х роках.

2013-го року міська рада виділяла гроші на реконструкцію і впорядкування там зливової системи. Гроші тоді не надійшли через перерозподіл.

Навесні 2021-го мешканці вулиць Трутовського і Вересая в Луцьку просили залатати ями на дорозі, котра не ремонтувалася 15 років. Лучани вздовж дороги нарахували 60 вибоїн.

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