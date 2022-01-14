У Луцьку підтоплює вулицю та приватні будинки. Що розповіли місцеві мешканці

У Луцьку мешканці вулиці Гончарівка скаржаться на постійні підтоплення талою і дощовою водою. На дорозі утворюється калюжа завдовжки і завширшки в декілька метрів, — розповіла Суспільному місцева жителька Наталія Киця.

Вулицю Гончарівку її мешканці називають "Гончарівська калюжа" або "Луцька Венеція".

Суспільне Волинь

Лучанин Леонід Хоменко живе тут з 1993 року, відколи й існує проблема із підтопленням.

"Коли місто почало виділяти ділянки, ніхто не враховував, що тут дуже високо підземні води. Коли ідуть дощі, всі сусідні будинки топить. Ніхто не попереджав, що при забудові підвалів не будуйте, проєкти також не передбачали, що буде топити", – каже чоловік.

Суспільне Волинь Леонід Хоменко

Зі слів лучанина, щовесни та щоліта приїжджає бульдозер, щоб загорнути в утворену яму асфальт. "Ми насипали пісок, тут подушка зроблена і навіть заасфальтували. Купили за свої гроші відсів, що зрізають з вулиці, закатали. Тут було рівнесенько", – додав Леонід Хоменко.

Найбільша калюжа біля будинку лучанина Анатолія Третяка, який що три місяці за власні гроші викликає грейдер, аби вирівняти тут дорогу. Каже: зробив єдиний на цій вулиці тротуар, яким можна обійти воду, бо попередній зруйнувала вода і автомобілі, які ним об’їжджали калюжу.

Суспільне Волинь

Востаннє мешканці за свої гроші засипали дорогу щебенем три роки тому. Вода, що стікає з гори, все змила. Причиною підтоплення люди називають "відсутність водовідведення", – каже лучанка Наталія Хоменко. З її слів, тала і дощова вода зі сміттям забиває місцеву каналізацію, тоді її будинок затоплює нечистотами.

Суспільне Волинь Наталія Хоменко

"Спускаєш унітаз, бачиш, коли вода піднімається, вже знаємо, що ось-ось буде топити. То ми кличемо сусідів, бо ми самі інколи навіть не справляємося. Ми черпаємо: хтось виносить відра, хтось виносить килими, хтось виносить речі, щоб не затопило", – сказала лучанка.

Суспільне Волинь

З проблемою мешканці вулиці неодноразово зверталися до міської влади, декілька років тому розробили проектно-кошторисну документацію, – говорить лучанка Надія Федорук.

Суспільне Волинь

За документами вартість ремонту вулиці становить 1 мільйон 300 тисяч гривень. У 2013 році гроші, зі слів Надії Федорук, виділили, а потім перерозподілили на інші потреби.

Упродовж дня Суспільне намагалося зв’язатися з директором Департаменту житлово-комунального господарства Луцька Миколою Осіюком, аби посадовець прокоментував ситуацію з приводу проведення ремонту вулиці Гончарівка. На робочому місці його не застали, на телефонні дзвінки журналістів посадовець не відповідав.

Що відомо

Торік восени жителі Іваничівської громади Володимир-Волинського району просили місцеву владу відремонтувати шість кілометрів дороги Іваничі – Долинка в напрямку Львова.

Навесні 2021-го мешканці вулиць Трутовського і Вересая в Луцьку просили залатати ями на дорозі, котра не ремонтувалася 15 років. Лучани вздовж дороги нарахували 60 вибоїн.

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