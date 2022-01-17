В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту проведуть День селфі

До Міжнародного дня музейного селфі долучаться в ужгородському музеї-скансені. Про це 17 січня розповіла Суспільному працівниця обласного музею народної архітектури та побуту Тетяна Сологуб-Коцан. Цей день шостий рік поспіль відзначають у третю середу січня. Цьогоріч це буде 19 січня.

Аби взяти участь в акції, потрібно сказати на вході фразу "день музейних селфі", це дасть можливість відвідати Скансен безкоштовно.

"Зробити селфі, виставити його у соціальній мережі Facebook і обов’язково треба вказати хештеги. Там у нас на сторінці зазначено #MuseumSelfie і #ужгородський_скансен для того, щоб ми могли відслідкувати усіх учасників, — пояснила Тетяна Сологуб-Коцан. — І той учасник, який отримає найбільше лайків, отримає від музею невеличкий музейний подарунок. Ця акція покликана привернути увагу до музею, показати, що музеї також розвиваються і йдуть в ногу з часом".

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