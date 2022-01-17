У Херсоні штрафуватимуть за викидання ялинок у невизначених для цього місцях

Херсонська міська рада визначила місця збору ялинок. Херсонці почали викидати дерева. Чи доносять їх до пунктів та як ще можна використати ялинки після свята, дівнавались корепонденти Суспільного.

Перелік місць збору ялинок є на офіційному сайті міської ради. Залишити ялинку херсонці можуть на одному з понад сотні пунктів збору дерев. Саме на них укладено договори з перевізником на вивіз великогабаритних відходів.

За словами начальниці міської інспекції з контролю благоустрою Олени Мазур, якщо люди викидатимуть ялинки у невизначених місцях, протокол складатимуть на ОСББ або керуючу компанію. Розмір штрафу – 1700 гривень.

Усього таких пунктів збору у Херсоні 106 у різних районах міста, каже Олена Мазур. Розташовані вони біля контейнерів для сміття. Звідси дерева вивозитимуть на полігон твердих побутових відходів.

"На міському полігоні окремо визначено місце, де збиратимуть дерева. Паралельно ми звертатимемося до містян, якщо комусь потрібні ялинки, наприклад, для опалення, з полігона вони зможуть їх забрати. Якщо таких заявок не надійде, тоді дерева будуть утилізовані на нашому міському полігоні", - говорить начальниця інспекції з контролю благоустрою Олена Мазур.

Валерій Шевченко, з 2007 року виготовляє брикети для опалення. Чоловік розказує, що забирати ялинки з полігону не буде, бо немає техніки. Однак використати їх як втор сировину спробують у себе на підприємстві. Для виготовлення брикетів вони використовують, будь-яку деревину, привозять на переробку і спиляні аварійні дерева, і залишки дощок.

"Ми робимо тільки з відходів. Оця деревина нікому не потрібна, з неї не зробиш ні стіл, ні шафу, нічого. Щоб завантажити цю дробилку ялинкою мені потрібно добровольців чоловік 20 і сировини хоча б 30-40 тонн. Тоді ми можемо подрібнити, висушити, подрібнити ще раз і зробити випробування якої якості буде брикет", - розказує Валерій Шевченко.

Побоювання, каже Валерій Шевченко, викликає високий вміст смоли у хвойних. За його словами, є підозри, що великий вміст піску. Він абразивний і буде більш затратний на змінні частини на пресі.

Сьогодні Валерію Шевченку привезли близько 150 кілограм дерев. Та, для початку випробування потрібно щонайменше 30 тонн.

Що відомо:

У Херсоні розмістили контейнерні майданчики для утилізації новорічних ялинок. За якими адресами вонизнаходяться.

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