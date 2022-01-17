Деякі жителі вулиці Клінкерна, що у Полтаві, хочуть, аби їм відремонтували дорогу. Через ями у місцевих ламаються автомобілі, а громадський транспорт не доїжджає до кінцевої зупинки, яка розташована на цій вулиці, розповів Суспільному Олександр Семибратов, який тут проживає. Дорогу міська влада хоче відремонтувати цьогоріч, повідомив Суспільному заступник голови Полтавської міськради Євген Ричка. Гроші на це спрямують після затвердження бюджету громади на 2022-й рік.

Олександр Семибратов на вулиці Клінкерна, що на околиці Полтави, проживає майже 20 років.

"Розбивається "ходовка", замість запланованих раз на сезон, ремонт "ходовки" я роблю через місяць-півтора. Це гроші. У мене питання: чому я, сплачуючи з кожного літра пального немалий податок, повинен їздити по цій дорозі?" – говорить полтавець Олександр Семибратов.

фото: Суспільне Полтава Дорога на вулиці Клінкерній

Вздовж вулиці пролягає маршрут громадського транспорту. За словами Володимира Клочкова, деякі маршрутки не доїжджають до кінцевої зупинки, яка розташована тут.

"Були такі моменти, що вони (маршрутки – ред.) ходять до передостанньої, до кінцевої не доїжджають. Одні доїжджають до кінцевої, інші там стоять", – каже полтавець Володимир Клочков.

Близько десяти рейсів сюди щодня здійснює водій маршрутки Ігор Данильченко.

"Нам шкода цих машин. Ми доїжджали до передостанньої зупинки. Потім вони порівняють цю дорогу, засиплять чи щось таке. Ми сюди починаємо їздити. Вона знову ламається, і ніхто не робить цю дорогу. Я вже сюди п’ять років їжджу цим маршрутом. І за п’ять років тут ніколи нічого кращого не було. Тут взагалі немає цієї дороги пів кілометра. У нас машини тут були такі випадки, що на цій дорозі навіть скло випадало бічне", – говорить водій маршрутки Ігор Данильченко.

фото: Суспільне Полтава Вулиця Клінкерна у Полтаві

На 2021-й рік гроші на ремонт дороги на вулиці Клінкерна не спрямовували, говорить заступник голови Полтавської міськради. Цей півкілометровий відрізок планують оновити цьогоріч.

"Стовідсоткової ціни немає з тієї причини, що ми ціну дізнаємося тільки тоді, коли буде погоджена проєктно-кошторисна документація. Ми попередньо закладаємо на цей об’єкт – на проєктування з монтажем – близько 6-7 мільйонів (гривень – ред.). Остаточна сума буде після виходу і погодження проєктно-кошторисної документації", – повідомляє заступник голови Полтавської міськради Євген Ричка.

За словами Євгена Рички, гроші для цього на управління житлово-комунального господарства мають спрямувати після затвердження бюджету громади на сесії міськради. Її запланували наприкінці січня, повідомила телефоном речниця міськради.