Павуки і дідухи: в музеї у Луцьку відкрили виставку різдвяних оберегів із соломи

У Волинському краєзнавчому музеї відкрили виставку виробів із соломи "Осяяне сонцем" майстрині з Волині Алли Дейнеги. Усього в експозиції майже 30 робіт, – розповіла телефоном Суспільному авторка експозиції.

"Є роботи, виконані в традиційній техніці: павуки, дідухи. Є миска, вулики, кошики – вироби, де солома прошивається стрічкою з лози. Раніше таким був традиційний посуд, досить міцний. Також є намисто різне, маска, зірка", – зазначила Алла Дейнега.

Фото: Алла Дейнега

Частину робіт, котрі нині експонуються на виставці в Києві чи знаходяться в приватних колекціях, майстриня представила в музеї на світлинах.

"Ця виставка прив'язана до Різдва, але раніше не вдалося її організувати, оскільки в музеї відбувалася показова виставка робіт волинських майстрів. Серед представлених робіт є більші, є менші. Усі вироби виконані в різних техніках соломоплетіння", – каже майстриня.

Фото: Алла Дейнега

За день-два до закриття виставки, говорить майстриня, у музеї планують організувати для всіх охочих майстер-клас із соломоплетіння.

Фото: Алла Дейнега

Виставка робіт майстрині у Волинському краєзнавчому музеї триватиме впродовж місяця.

Довідково: Алла Дейнега навчалася у заслуженої майстрині народної творчості Марії Кравчук. Більше 15 років займається улюбленою справою, бере участь у виставках, фестивалях, пленерах, майстер-класах, що в Україні та за кордоном. Має звання "Майстра народної творчості", входить до Волинського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

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