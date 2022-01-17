Павуки і дідухи: в музеї у Луцьку відкрили виставку різдвяних оберегів із соломи

У Волинському краєзнавчому музеї відкрили виставку виробів із соломи "Осяяне сонцем" майстрині з Волині Алли Дейнеги. Усього в експозиції майже 30 робіт, – розповіла телефоном Суспільному авторка експозиції.
"Є роботи, виконані в традиційній техніці: павуки, дідухи. Є миска, вулики, кошики – вироби, де солома прошивається стрічкою з лози. Раніше таким був традиційний посуд, досить міцний. Також є намисто різне, маска, зірка", – зазначила Алла Дейнега.
Частину робіт, котрі нині експонуються на виставці в Києві чи знаходяться в приватних колекціях, майстриня представила в музеї на світлинах.
"Ця виставка прив'язана до Різдва, але раніше не вдалося її організувати, оскільки в музеї відбувалася показова виставка робіт волинських майстрів. Серед представлених робіт є більші, є менші. Усі вироби виконані в різних техніках соломоплетіння", – каже майстриня.
За день-два до закриття виставки, говорить майстриня, у музеї планують організувати для всіх охочих майстер-клас із соломоплетіння.
Виставка робіт майстрині у Волинському краєзнавчому музеї триватиме впродовж місяця.
Довідково: Алла Дейнега навчалася у заслуженої майстрині народної творчості Марії Кравчук. Більше 15 років займається улюбленою справою, бере участь у виставках, фестивалях, пленерах, майстер-класах, що в Україні та за кордоном. Має звання "Майстра народної творчості", входить до Волинського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
Що відомо
- У січні 2021-го під час "Різдвяної майстерні" в Луцьку всі охочі майстрували різдвяні обереги – янголи із трави, тканини та соломи.
- Торік восени у Волинському музеї ікони представили на виставці експонати XI століття: хрести з дерева, металу, тканини, а також ікони, книги та одяг. З фондів підняли понад 100 експонатів з образами хрестів.
- У грудні 2021-го у Волинському краєзнавчому музеї відкрили "Різдвяну виставку", де представили вироби з натуральних матеріалів: соломи, глини та дерева.