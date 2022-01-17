У харківському парку Горького відбудеться перший фестиваль косплею

30 січня у Харкові пройде фестиваль косплей-культури "Risu Fest".
Захід відбудеться у парку Горького в рамках святкування східного Нового року і проходитиме у приміщенні розважального центру, сказав Суспільному прессекретар парку Андрій Кравченко.
За його словами, це перший косплей-фестиваль, який відбудеться у парку Горького.
"Наразі ми лише дали оголошення про проведення фестивалю, триває робота над тим, як фестиваль проходитиме, яке буде його наповнення, хто братиме участь, яка кількість учасників буде тощо", — сказав Андрій Кравченко.
У програмі фестивалю — конкурс костюмів, виставка картин аніме та ігри. Для участі у конкурсі костюмів потрібно попередньо зареєструватися до 28 січня.
Дефіле учасників відбудеться о 16:00 30 січня, повідомили у пресслужбі парку.
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