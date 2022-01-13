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У харківському університеті зацифрували понад 8 тисяч примірників старовинних газет
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У харківському університеті зацифрували понад 8 тисяч примірників старовинних газет

Марина Верещака Олександра Новосел
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У харківському університеті зацифрували понад 8 тисяч примірників старовинних газет Суспільне Харків

Понад вісім тисяч примірників сторічних газет зацифрували у бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Видання 19-20-го століть зберігають у сховищі. Нині їх реставрують, зацифровують та публікують на сайті бібліотеки.

Реставрує газети Юлія Щиголєва, вона пів року працює у бібліотеці вишу. Доти вивчала реставрацію живопису, а нині відновлює газети 19 та 20 століття. Вона — єдина реставраторка у бібліотеці. Каже, газети отримує у різних станах, зокрема з пошкодженнями від невдалої реставрації.

Старовинна газета ХарківСуспільне Харків

"Це в нас підшивка газет "Харьковские губернские ведомости" 1892 року, тут ми бачимо, в якому стані газета надходить на реставрацію: багато механічних пошкоджень, приклади невдалої реставрації — ми не бачимо тут половини тексту... Великі розриви та втрати аркушів", — розгортає газету Юлія та береться за роботу.

У харківському університеті зацифрували понад 8 тисяч примірників старовинних газетСуспільне Харків

У харківському університеті зацифрували понад 8 тисяч примірників старовинних газетСуспільне Харків

"Спочатку ми зволожуємо усі злами паперу, щоб потім їх вирівняти. Починаємо з середини. Я прогладжую та видаляю залишки води каутером, це такий от шпатель, маленька праска — і газета розрівнюється", — розповідає реставраторка.

За день Юлія може обробити з десяток номерів.

Відновлені газети передають до інженера Олександра Бондаренко, він зацифровує кожну сторінку на сканері.

У харківському університеті зацифрували понад 8 тисяч примірників старовинних газетСуспільне Харків

"Цей сканер поводиться дуже делікатно з оригіналами та сканує дуже великі розміри. Він не пошкоджує, а світло розташоване на доволі великій відстані, тобто ультрафіолет і інфрачервоне світло не так шкодить оригіналу", — каже інженер.

Проскановані документи зберігають на сайті бібліотеки. Архів публічний, доступ до нього може отримати кожен відвідувач, розповідає завідувачка сектору наукової інформації Наталія Прокопенко.

У харківському університеті зацифрували понад 8 тисяч примірників старовинних газетСуспільне Харків

"Висока потреба призводить до високого ризику пошкоджень або навіть втрати крихких оригіналів шпальт, тому, якщо вони будуть в електронному доступі, то отримати їх зможе кожна людина", — каже Прокопенко.

Зараз працівники бібліотеки просканували понад 8 тисяч примірників газет. Робота тут триває щодня.

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