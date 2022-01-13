Понад вісім тисяч примірників сторічних газет зацифрували у бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Видання 19-20-го століть зберігають у сховищі. Нині їх реставрують, зацифровують та публікують на сайті бібліотеки.

Реставрує газети Юлія Щиголєва, вона пів року працює у бібліотеці вишу. Доти вивчала реставрацію живопису, а нині відновлює газети 19 та 20 століття. Вона — єдина реставраторка у бібліотеці. Каже, газети отримує у різних станах, зокрема з пошкодженнями від невдалої реставрації.

Суспільне Харків

"Це в нас підшивка газет "Харьковские губернские ведомости" 1892 року, тут ми бачимо, в якому стані газета надходить на реставрацію: багато механічних пошкоджень, приклади невдалої реставрації — ми не бачимо тут половини тексту... Великі розриви та втрати аркушів", — розгортає газету Юлія та береться за роботу.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

"Спочатку ми зволожуємо усі злами паперу, щоб потім їх вирівняти. Починаємо з середини. Я прогладжую та видаляю залишки води каутером, це такий от шпатель, маленька праска — і газета розрівнюється", — розповідає реставраторка.

За день Юлія може обробити з десяток номерів.

Відновлені газети передають до інженера Олександра Бондаренко, він зацифровує кожну сторінку на сканері.

Суспільне Харків

"Цей сканер поводиться дуже делікатно з оригіналами та сканує дуже великі розміри. Він не пошкоджує, а світло розташоване на доволі великій відстані, тобто ультрафіолет і інфрачервоне світло не так шкодить оригіналу", — каже інженер.

Проскановані документи зберігають на сайті бібліотеки. Архів публічний, доступ до нього може отримати кожен відвідувач, розповідає завідувачка сектору наукової інформації Наталія Прокопенко.

Суспільне Харків

"Висока потреба призводить до високого ризику пошкоджень або навіть втрати крихких оригіналів шпальт, тому, якщо вони будуть в електронному доступі, то отримати їх зможе кожна людина", — каже Прокопенко.

Зараз працівники бібліотеки просканували понад 8 тисяч примірників газет. Робота тут триває щодня.