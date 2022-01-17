На Полтавщині призначили керівників двох райуправлінь поліції: що в деклараціях

У Кременчуцькому районі 17 січня особовому складу двох управлінь поліції представили новопризначених керівників. Про це Суспільному розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, тимчасовим виконувачем обов’язків Кременчуцького районного управління поліції призначили майораполіції Олександра Холондовича. Раніше він був на посаді начальника відділення №1 Кременчуцького райуправління.

фото: ГУ НП у Полтавській області Олександр Холондович

А тимчасовим виконувачем обов’язків начальника відділу №1 (місто Глобине) Кременчуцького райуправління поліції став майор Андрій Власенко. До цього він очолював Кременчуцьке райуправління поліції, розповіла Анна Васенко.

фото: ГУ НП у Полтавській області Андрій Власенко (праворуч)

Згідно з електронною декларацією за 2020 рік, Олександр Холондович має право на користування автомобілем "Ford Fusion" 2014 року випуску. Володіє автівкою його дружина Дар’я Холондович. Два роки тому Олександр Холондович загалом отримав 203 тисячі 664 гривні зарплати у Головному управлінні Нацполіції Полтавщини та Департаменті стратегічних розслідувань. Готівкою поліцейський має 5 000 гривень.

У щорічній декларації Андрія Власенка зазначено, що за 2020 рік у Головному управлінні Нацполіції Полтавщини він отримав 316 тисяч 962 гривні зарплати. Готівкою зберігає 84 000 гривень.

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