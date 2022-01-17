Допомога від домашнього насильства: як на Закарпатті працює кризовий центр

Психологічна підтримка, пошук роботи та надання тимчасового притулку — таку допомогу надають у кризовому центрі в Ужгороді. Про це у ефірі радіопрограми "Акцент полудня" розповіла спеціалістка Закарпатського обласного центру соціально-психологічної допомоги Вікторія Симулик. Кризовий центр на Закарпатті працює з 2009 року.

Хто може звернутися за допомогою до спеціалістів Центру

За словами Вікторії Симулик, до Центру можуть звернутися не тільки постраждалі від домашнього насильства, а й люди, які потрапили у скрутні життєві обставини.

"Іноді, у скрутному становищі людині важко одразу сказати, що не так. Ми допомагаємо систематизувати ці проблеми. Ми робимо заключення, висновок та складаємо індивідуальний план консультування, план роботи спеціаліста, щоб все було максимально зрозуміло як для нас, спеціалістів, так і для клієнтів", — розповіла спеціалістка.

За її словами до центру можна потрапити, якщо звернутися самостійно (наприклад, зателефонувавши), або за направленням.

"Якщо людині потрібна допомога або послуга, яку ми надаємо, то ми продовжуємо роботу. Потрібно пройти медогляд та обов’язковий тест на COVID. Коли людина приходить до нас, ми показуємо їй кімнату, даємо їй засоби особистої гігієни, тощо. Згодом заповнюємо акт оцінки потреб, підписуємо документи про зарахування. Всі дані конфіденційні. Ми складаємо індивідуальний план консультування, підписуємо договір про надання соціальних послуг, ознайомлюємо з правилами внутрішнього розпорядку. І людина в нас живе", — каже Вікторія Симулик.

Психологічна підтримка та надання притулку: як допомагають у Центрі

Вона повідомила, що під час перебування у центрі людям надають психологічну підтримку та допомагають у пошуці роботи.

"Якщо в неї є робота, то вона паралельно може її відвідувати, якщо немає — ми кидаємо всі сили на те, щоб знайти її. І далі рухаємося за планом, який ми склали на початку. В нас можна перебувати до 90 днів. Упродовж першого місяця можна, наприклад, знайти роботу, упродовж другого — отримати психоемоційну підтримку, пропрацювати навички стресостійкості, навички переживання кризи, навички ненасильницького спілкування. Ми це все пропрацьовуємо і тоді виписуємо людей з нашого центру", — розповіла спеціалістка.

За її словами, упродовж 2021 року у Центрі надали допомогу 130-м людям. Майже 40 з них — це люди, які постраждали від домашнього насильства. 47 людей — отримали послугу притулку.

"Це майже максимальна заповненість, враховуючи, що у закладі передбачено 10 місць. Центр наш функціонує як цілодобовий стаціонар з послугою притулку та консультування соціального педагога та психолога", — розповіла Вікторія Симулик.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram