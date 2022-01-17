У Білопільському районному суді засудили 18-річного юнака до 14 років за ґратами. Його та спільника, що понад пів року переховується від слідства, обвинувачують у вбивстві пенсіонера. Про вирок суду повідомили на сторінці у Фейсбук прокуратури Сумської області.

"17 січня 2022 року 18-річного обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві пенсіонера з корисливих мотивів та розбійному нападі. Юнака засуджено до 14 років позбавлення волі", – повідомляють у прокуратурі.

Йдеться про події липня минулого року. Як з'ясувало слідство, двоє хлопців мали намір пограбувати дачний будинок пенсіонера, де побували на передодні. Чекали ночі, бо думали, що власник поїде додому. Однак чоловік лишився. Як зазначають слідчі, обвинувачені побили пенсіонера й від отриманих травм він помер. Тіло пізніше знайшли у закинутій водонапірній вежі. А з будинку зник лише моток мідного дроту.

За словами речниці прокуратури Сумської області Наталі Науменко, обвинувачення просило у суду довічне позбавлення волі. Чи подаватимуть апеляцію, прокурор визначиться після вивчення вироку. На це є 30 днів, так само як і у сторони захисту.

Читайте також