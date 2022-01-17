У селі Мигове Чернівецької області отруїлись 16 людей, вони відмовились від госпіталізації. Люди пов'язують своє отруєння з вживанням їжі в місцевому ресторані "Гетьман". Заклад зачинили до завершення епідеміологічного розслідування.
Про це у коментарі Суспільному Буковина сказала начальниця обласного управління Держпродспоживслужби Аліна Гаєвська.
За її словами, двоє людей звернулись зі скаргами на підвищену температуру та блювання. Швидка доставила їх в обласну клінічну лікарню, однак від госпіталізації люди відмовились. Попередньо їм встановили діагноз гастроентероколітзапальний процес, що охоплює одночасно весь шлунково-кишковий тракт.
Ще 14 людям попередньо встановили діагноз харчове отруєння.
У ресторані взяли зразки страв, проби води та провели обстеження працівників.
Що відомо
- Харчове отруєння або гастроентерит – це захворювання шлунково-кишкового тракту. Запальні процеси проходять в шлунку та тонкій кишці. Причиною отруєння здебільшого є віруси чи бактерії, які можуть потрапляти в організм через немиті руки, брудні овочі та фрукти чи несвіжу їжу.