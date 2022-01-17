У селі Мигове Чернівецької області отруїлись 16 людей, вони відмовились від госпіталізації. Люди пов'язують своє отруєння з вживанням їжі в місцевому ресторані "Гетьман". Заклад зачинили до завершення епідеміологічного розслідування.

Про це у коментарі Суспільному Буковина сказала начальниця обласного управління Держпродспоживслужби Аліна Гаєвська.

За її словами, двоє людей звернулись зі скаргами на підвищену температуру та блювання. Швидка доставила їх в обласну клінічну лікарню, однак від госпіталізації люди відмовились. Попередньо їм встановили діагноз гастроентероколіт.

Ще 14 людям попередньо встановили діагноз харчове отруєння.

У ресторані взяли зразки страв, проби води та провели обстеження працівників.

Що відомо