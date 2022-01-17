17 січня відзначають Міжнародний день дітей-винахідників. Вихованці Дніпровської міської станції юних техніків Давид та Ілля Рябко розповіли Суспільному, які винаходи вони створили.

Давид та Ілля - рідні брати. На станції юних техніків хлопці займаються вже 5 років. За цей час створили кілька технічних винаходів.

Старший з братів, 17-річний Давид Рябко, розповідає: створив прилад для перевірки сонцезахисних якостей окулярів.

Суспільне Дніпро Прилад допомагає перевірити, чи пропускають сонцезахисні окуляри ультрафіолет

"Ліхтариком наводите і якщо спеціальні мітки на купюрі починають світитися, значить ультрафіолетове випромінювання проходить легко, і окуляри не виконують свою функцію", - пояснює Давид.

Винахідник цікавиться біологією та медициною, тож пов’язує свої винаходи з людським здоров’ям. Давид розповів, що також розробляє пристрій, який контролює стан водія авто під час руху і не дає заснути в дорозі. Система попереджатиме водія про необхідність відпочити, використовуючи ім’я людини.

Суспільне Дніпро Давид Рябко цікавиться медициною та біологією

"Наш мозок - це не калькулятор. Це механізм, який реагує на сенс слів. Наприклад, як нас будять у школу? Нас же не кличуть “хлопчик, вставай”, а називають наше ім`я. Коли людина чує своє ім`я, вона краще прокидається. Мозок обробляє цю інформацію та примушує прокидатись" - говорить Давид.

Ілля - молодший брат Давида, йому 16 років. Хлопець каже: більше цікавиться технологічними рішеннями повсякденних проблем.

Суспільне Дніпро Ілля Рябко більше цікавиться технологічними рішеннями повсякденних проблем

Хлопець вигадав пристрій, який контролюватиме стан автомобіля під час стоянки. За його словами, ця система перевірятиме наявність руху в салоні авто, температуру, вміст вуглекислого газу. Це допоможе убезпечити домашніх тварин або дітей, яких залишили у машині на стоянці.

До цього Ілля розробив “розумний” сміттєвий контейнер.

"Розумний" сміттєвий контейнер передає такі параметри, як наповненість, вагу, внутрішню температуру, щоб попередити загоряння, а також визначає необхідність вивезення сміття, ґрунтуючись на заданих параметрах", -розповідає винахідник.

Двері, які перетворюють кінетичну енергію в електричну - ще один винахід Іллі Рябко.

Наразі підліток тестує готову модель “розумних” дверей. Їх хлопець планує встановити у своїх школі. За його словами, при відкритті та зачиненні дверей накопичується електроенергія, яку згодом можна буде використовувати для заряджання смартфонів, освітлення під'їздів тощо.

Завідувачка відділу станції юних техніків Ольга Шибка каже: її мета - навчити дітей вчитися.

"Якісь проєкти ще продовжуються, якісь вже завершені, але я хочу підкреслити, що це не стартапи. Це, в першу чергу навчальні проєкти. Ми не ставили завдання зробити проєкт і продати його інвесторам. В майбутньому хлопці повернуться до цих ідей, та, якщо захочуть, зможуть зареєструвати їх, як свої розробки", - сказала Ольга Шибко.

Нині хлопці ще в роздумах щодо власного майбутнього. Проте, каже Ілля, будь-який з їхніх винаходів, за умови наявності фінансування, може стати корисним стартапом.

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