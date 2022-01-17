З початку року в Херсонській області правоохоронці разом із Держпродспоживслужбою провели 13 тисяч перевірок дотримання карантинних вимог. Виявили понад 600 порушень.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Перевіряли громадський транспорт, ринки, ТРЦ, спортзали, кав’ярні тощо.

Поліцейські склали 619 адмінматеріалів. З них 13 протоколів, за які передбачений штраф - 17 тисяч гривень.

607 людей категорично відмовились одягати захисні маски у громадських приміщеннях. Їх оштрафували від 170 до 255 гривень.

Також поліцейські перевіряють COVID-сертифікати. За 16 днів цього року їх перевірили 4 550.

Що відомо:

Підроблення COVID-сертифікатів карається штрафом до 17 тисяч гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.

Використання завідомо підробленого документа карається штрафом до 850 гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.

Станом на 23 грудня поліцейські Херсонщини виявили понад 18 тисяч порушень карантинних обмежень.

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