Нижньосірогозька селищна громада, яка не може стягнути борг за оренду землі з місцевого підприємства, звернулась за допомогою до прокуратури.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної прокуратури.

Як з’ясували під час слідства, підприємство, яке взяло в оренду землю вартістю 3 млн гривень у громади для будівництва сонячних електростанцій ще у 2020 році, тривалий час не сплачувало орендну плату до місцевого бюджету. Наразі сума боргу становить 33 тисячі гривень.

Враховуючи виявлені порушення, прокуратура звернулась до суду із позовною заявою. У ній вимога – розірвати угоду, зобов’язати підприємство сплатити борг та повернути землю громаді.

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