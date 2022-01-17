У Луцьку хочуть облаштувати ще дві зупинки громадського транспорту: де саме

У Луцьку планують облаштувати дві додаткові зупинки для електро- та автомобільного транспорту. Проєкт рішення опублікували на сайті Луцької міської ради.

Адреси нових зупинок мають затвердити під час чергового засідання виконкому, яке відбудеться 18 січня.

Департамент транспорту пропонує облаштувати нові зупинки за такими адресами:

на вулиці Наливайка, 52. Назва зупинки “Вулиця Наливайка Переїзд”.

на вулиці Глушець, парна сторона, за поворотом на вул. Замкову. Назва зупинки “Центральний ринок”.

Як зазначили у пояснювальній зупинці до проєкту рішення, в разі погодження адрес членами виконкому, нові зупинки буде облаштовувати департамент ЖКГ. Кошторис робіт поки невідомий.

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