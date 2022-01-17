У Китаї колишній урядовець отримував хабарі в ланчбоксах із морепродуктами

Прокуратура китайської провінції Цзілінь висунула обвинувачення в корупції 53-річному колишньому віцеміністру громадської безпеки Суню Ліцзюню. В етері документальної програми той зізнався, що отримував хабарі в ланчбоксах із морепродуктами.

Про це повідомляють South China Morning Post і The Times.

Розслідування проти Ліцзюня розпочалося у квітні 2020 року, коли його виключили з Комуністичної партії Китаю. Пізніше, у вересні, він позбувся своєї посади за "відсутність справжньої віри в ідеали" й "занадто великі політичні амбіції".

Колишнього віцеміністра громадської безпеки підозрюють у "зловживанні власним становищем" протягом своєї службової кар’єри й привласненні понад 13,6 мільйона доларів у хабарях, зокрема від керівника поліції східної провінції Цзянсу Вана Ліке, якого він просував по службі.

"Кожного разу він (Ван Ліке — ред.) давав мені 300 тисяч доларів у ланчбоксі для морепродуктів. Казав мені, що приніс "трохи морепродуктів", і я знав, про що він каже", — розповів Ліцзюнь в етері документальної програми про корупцію "Нульова толерантність".

Як зауважує South China Morning Post, справа Ліцзюня є однією з найбільш резонансних корупційних справ у Китаї в останні роки, пов’язана з вищим керівництвом країни. Вона має на мені продемонструвати рішучість лідера КНР Сі Цзіньпіня в боротьбі з корупцією.

Після приходу до влади у 2012 році Цзіньпінь розпочав антикорупційну кампанію, в межах якої підозрювані й винні піддавалися публічному осуду, виключалися з Комуністичної партії, позбавлялися всіх посад і нагород, а в окремих випадках – страчувалися.

За даними Transparency International, Китай перебував на 78 місці зі 180 в рейтингу Індексу сприйняття корупції. Крім того, 62% китайців вважають корупцію важливою проблемою, а майже третина держслужбовців у 2020 році були звинувачені в хабарництві.

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Що відомо

Дослідники у Китаї стверджують, що їм вдалося створили штучний інтелект, який здатен з’ясовувати провину та висувати обвинувачення з точністю у 97%. Останніми роками Китай дуже активно впроваджує системи штучного інтелекту в різні сфери життя. В деяких китайських містах штучний інтелект використовується для моніторингу соціальних зв’язків держслужбовців та боротьби з корупцією. Також штучний інтелект використовується в судах та тюрмах.

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