Роскомнагляд надіслав листа на адресу американської компанії Meta Platforms з вимогою негайно зняти всі обмеження з офіційної сторінки делегації Росії на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєнням. Facebook-сторінка російських дипломатів була заблокована 14 січня через публікацію "забороненого контенту", повідомляє пресслужба регулятора Росії.

"16 січня Роскомнагляд направив листа на адресу американської компанії Meta Platforms з вимогою негайно зняти всі обмеження з офіційної сторінки делегації Росії", — ідеться у повідомленні.

На додачу, російський регулятор інтернету вимагає одержати пояснення про причини блокування їх сторінки у соціальній мережі.

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Росіяни назвали цю дія "актом цензури", зазначивши, що такі дії американської компанії порушують принципи вільного розповсюдження інформації.

"Такі дії адміністрації соціальної мережі Facebook порушують ключові принципи вільного розповсюдження інформації, безперешкодного доступу до неї. Відомство вважає такі дії актом цензури", — додали у пресслужбі регулятора.

Як відомо, перед цим 13 січня було заблоковано офіційну сторінку делегації в Twitter. Під час блокування сторінки у Twitter делегація розміщувала свої публікації у Facebook.

Сайт Facebook.com є одним з найвідвідуваніших в історії – близько одного мільярда людей відвідують соцмережу щодня.

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