У Багдаді прогриміли два вибухи в офісах провідних сунітських парламентських політичних партій.

Про це повідомляє агенція Xinhua із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

Під час першого нападу невідомі кинули дві гранати в офіс партії "Такадум" (Takadum), який очолює переобраний спікер парламенту Мухаммед аль-Хальбусі. При цьому один з вибухових пристроїв не розірвався, його знешкодили сапери. Ще одну ручну гранату кинули в офіс партії "Азм" (Azm), очолювану бізнесменом Хамісом аль-Ханяром. Зазначається, що в обох випадках офісам було завдано лише матеріальної шкоди.

Влада Туреччини засудила атаки.

"Ми стурбовані та засуджуємо атаки, які були спрямовані на різні офіси політичних партій та Зелену зону, де розташовані іноземні представництва", – йдеться у заяві турецького МЗС, передає агенція "Анадолу".

Як зазначається, раніше обидві сунітські партії домовилися об’єднатися та сформувати коаліцію, яка проголосувала за переобрання аль-Халбусі спікером парламенту.

Що відомо

У грудні 2021 року "Зелена зона" в центрі Багдада, де розташовані будівлі держустанов і закордонних дипмісій, піддалася ракетному обстрілу.

У липні 2021 року у Багдаді на ринку Вахайлат терорист-смертник влаштував вибух, жертвами якого стали щонайменше 35 людей, десятки дістали поранення.

У вересні 2021 року два безпілотники, заряджені вибухівкою, атакували територію міжнародного аеропорту в місті Ербіль, столиці Іракського Курдистану.

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