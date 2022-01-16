Спортсмени Сумщини зіграли матчі чемпіонату області з хокею

15 та 16 січня чергові матчі зіграли спортсмени у чемпіонаті Сумської області з хокею. Грали команди з Коровинців, Сум, Охтирки, Ромен, Кролевця, Шостки, Конотопа.

У дивізіоні "Південь" хокейний клуб "Коровинці" переміг "Охтирку-Нафтогаз" (4:1) та програв "Сумам-04" (4:5). "Ромни" перемогли "Суми-04" та "Охтирку-Нафтогаз" (9:1 та 8:4 відповідно).

"Коровинці" та "Ромни" очолюють турнірну таблицю дивізіону (3 гри, 6 очок). У "Охтирки-Нафтогазу" та "Сум-04" по три очки (після трьох ігор).

У дивізіоні "Центр" матчі білопільського "Лідера" (проти ХК "Суми" та "Воронів") перенесені. "Сумські Бобри" перемогли "Воронів" (6:3) та програли "Сумам" (3:5).

"Суми" (після двох ігор) та "Сумські Бобри" (після трьох) очолюють турнірну таблицю дивізіону (в обох команд по шість очок). "Лідер" (одна гра) та "Ворони" (дві гри) очок поки не мають.

У "північному" дивізіоні не відбулась гра між хокейними клубами "Кролевець" та "Дружба". "Шостка" перемогла "Конотоп" (4:1) і поступилась "Дружбі" (3:2). "Конотоп" переміг "Кролевець" з рахунком 10:0.

У турнірній таблиці команди розташувались у такій послідовності: "Шостка" (3 гри, 6 очок), "Конотоп" (3 гри, 5 очок), "Дружба" (2 гри, 4 очки) та "Кролевець" (2 гри, 0 очок).

Що відомо

Чемпіонат Сумської області з хокею розпочався 9 січня.

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