Розпочався чемпіонат Сумської області з хокею

П’ятьма матчами стартував чемпіонат Сумської області з хокею 9 січня. Грали команди з Ромнів, Коровинців, Білопілля, Сум, Шостки, Конотопа та Кролевця.

У дивізіоні "Південь" хокейний клуб "Ромни" з рахунком 1:2 поступився хокеїстам "Коровинців". Ще один матч у цьому дивізіоні (між ХК "Суми-04" та "Охтиркою-Нафтогазом" буде зіграний у вівторок, 11 січня).

У дивізіоні "Центр" білопільський "Лідер" з рахунком 0:3 програв хокеїстам "Сумських Бобрів", а хокейний клуб "Суми" з рахунком 8:3 переміг земляків з "Воронів".

У дивізіоні "Північ" хокейний клуб "Шостка" розгромив ХК "Кролевець" (14:0), а хокеїсти з "Конотопу" після нічиєї (2:2) у серії булітів обіграли команду "Дружба".

Матчі другого туру заплановані на суботу, 15 січня. У неділю, 16 січня, будуть зіграні матчі третього туру.

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