У Рівному біля автовокзалу збили жінку. Що відомо про смертельну ДТП

У Рівному збили жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Сталася ДТП 16 січня біля автовокзалу. У поліцію про інцидент повідомили о пів на шосту вечора, повідомила пресофіцерка Нацполіції області Юлія Мозоль.

34-річний водій автомобіля "Volkswagen Touareg" наїхав на 47-річну жінку. Пішоходка переходила дорогу по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофору.

Фото: Нацполіція Рівне Позашляховик, який, за версією поліції, збив жінку

Жінка загинула на місці, повідомила Юлія Мозоль.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України ", – розповіла пресофіцерка.

Водій позашляховика, відповідно до результатів огляду, був тверезий.

ДОПОВНЕНО 23:20

У соцмережі з'явилось відео з реєстратора авто, яке їхало у зустрічному напрямку. Із нього видно, що авто збило людину, коли їхало на зелене світло, а пішохідка, відповідно, рушила на уже заборонений сигнал світлофора.

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