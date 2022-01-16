Як пережити погодні "гойдалки" без шкоди для здоров’я. Поради лікаря-терапевта

Температурні "гойдалки" та різка зміна погоди останнім часом стають характерними для всіх пір року. Й для багатьох людей такі примхи навколишнього середовища не проходять безслідно, провокуючи погане самопочуття, головний біль, ниття суглобів, або навіть проблеми із серцем. Як допомогти організму підготуватися до погодних змін – в ефірі "Українського радіо" розповів лікар-терапевт Станіслав Кравчук.

Перш за все він порадив не панікувати через різкі температурні зміни та приймати препарати відповідно до призначень лікаря, якщо людина раніше їх приймала.

"Адже існують хвороби, наприклад, артеріальна гіпертензія, які вимагають від людини кожного дня має випивати потрібну їй таблеточку", – каже Станіслав Кравчук.

За його словами, перепади температури можуть впливати, зокрема, на артеріальний тиск людей, які мають проблеми зі здоров’ям, та супроводжуватися, наприклад, головним болем.

"При зниженні температури судини шкіри звужуються і це впливає на перерозподіл крові в організмі. Тому взимку тиск в організмі в середньому вищий, ніж, наприклад, уу літні місяці. При різких перепадах організм людини, в якої система, що контролює артеріальний тиск, розладнана, може дати неадекватну реакцію", – говорить лікар.

Тому гіпертонікам він радить бути особливо уважними та приймати відповідні ліки, щоб запобігти гіпертонічному кризу. Загалом, щоб легко переносити погодні зміни, Станіслав Кравчук рекомендує дотримуватися загальних засад здорового способу життя. Перш за все, йдеться про сон: вночі потрібно спати 7-8 годин. Також потрібно харчуватися здоровою їжею, переважно рослинного походження.

"Якщо людина буде сповідувати всі ці правила, то зміна погоди не принесе особливої загрози", – пояснив терапевт.

Окремим пунктом Кравчук виділив фізичні навантаження, які є необхідними для кожної людини: "Наше тіло створене для руху, ми не повинні валятися в ліжку, незалежно від погоди та атмосферного тиску. Кожна людина щодня має мати хоча б 30 хвилин фізичної активності. Підійдуть і зарядка, і швидка хода, і розтяжка, і вправи на загальне зміцнення організму".

Єдине, від чого він застерігає, – не виходити на вулицю, коли слизько, або коли погане самопочуття. Особливо це стосується людей літнього віку. Говорячи про дітей, лікар радить батькам не впадати в крайнощі та не одягати їх занадто чи недостатньо тепло у морозну погоду.

"Я не бачив жодних досліджень, які б показували вплив змін середовища на здоров'я дітей. Якщо дитина добре одягнена та нагодована, нічого особливого з нею не має статися. Проте потрібно розуміти, що дитячий організм набагато швидше переохолоджується та перегрівається, ніж дорослий. Тому шкідливо одягати малюків як занадто тепло, так і недостатньо тепло", – каже Кравчук.

Крім того, він радить дорослим щодня випивати близько 1,5-2 літрів води. При цьому він радить звертати увагу на колір сечі.

"Вона не має бути дуже яскравого кольору, адже чим більш сеча концентрована, тим більше організм вибирає з неї рідини. Це означає, що є якась недостатність”, – підсумував терапевт.

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