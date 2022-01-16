За добу коронавірус підтвердили у майже 400 буковинців: географія поширення

15 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 409 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.

У Чернівецькому районі виявили 297 випадків інфікування, з них 117 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 18, у Дністровському – 72.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарнях області станом на 16 січня перебуває 539 людей. У 475 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 64 – мають підозру на інфікування. За останню добу 33 буковинців одужали від коронавірусу.

За минулу добу до лікарень шпиталізували 90 людей. П'ятеро осіб з коронавірусом померли.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

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