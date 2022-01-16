За добу коронавірус підтвердили у майже 400 буковинців: географія поширення

15 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 409 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.
Про це повідомили на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.
У Чернівецькому районі виявили 297 випадків інфікування, з них 117 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 18, у Дністровському – 72.
Суспільне Буковина
У лікарнях області станом на 16 січня перебуває 539 людей. У 475 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 64 – мають підозру на інфікування. За останню добу 33 буковинців одужали від коронавірусу.
За минулу добу до лікарень шпиталізували 90 людей. П'ятеро осіб з коронавірусом померли.
Суспільне Буковина
Що відомо
- Загалом в області виявили 121 229 випадків інфікування коронавірусом, 116 068 людей одужали, а 3 052 померли.
- 25 лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- Станом на 13 січня в області першою дозою щепили 283 425 людей, що складає 31,50% населення. Другою дозою імунізували 268 622 людей, додатковою – 81, бустерною – 1480.