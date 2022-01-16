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Дві школи з Рівненщини перемогли в конкурсі "Велосипедом до школи"
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Дві школи з Рівненщини перемогли в конкурсі "Велосипедом до школи"

Анастасія Бачук
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Дві школи з Рівненщини перемогли в конкурсі "Велосипедом до школи" Фото: ілюстративне / pixabay

Навчальні заклади із Млинова та Рівного стали фіналістами всеукраїнського конкурсу «Велосипедом до школи». Вони отримають допомогу у впровадженні та популяризації користування велосипедом серед школярів. Про це вказано на сайті U-Cycle від громадської організації «Асоціація велосипедистів Києва».

Усього на конкурс подалися понад 200 шкіл з усієї України. Фіналістами стали 15 загальноосвітніх навчальних закладів. З Рівненщини перемогу здобули два: Млинівська ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів ЗОШ І-ІІІ ступенів №18 м. Рівне.

На сайті конкурсу зазначено, що фіналісти отримають:

  1. сучасні велопарковки критого типу для довгострокового зберігання велотранспорту;
  2. набір велоінструментів;
  3. два навчальні велосипеди з шоломами;
  4. допомогу в облаштуванні навчального майданчика (методична допомога – гайдлайн);
  5. навчання і сертифікація веломенторів, методичні матеріали та менторська підтримка для 2-х вчителів;
  6. участь у Bike Mentors Camp для перших 150 веломенторів і долучення до мережі веломенторів представників школи;
  7. проведення велофестивалю на базі школи;
  8. інформаційна підтримка в межах національної кампанії «Велосипедом до школи».

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