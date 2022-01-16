Дві школи з Рівненщини перемогли в конкурсі "Велосипедом до школи"

Навчальні заклади із Млинова та Рівного стали фіналістами всеукраїнського конкурсу «Велосипедом до школи». Вони отримають допомогу у впровадженні та популяризації користування велосипедом серед школярів. Про це вказано на сайті U-Cycle від громадської організації «Асоціація велосипедистів Києва».

Усього на конкурс подалися понад 200 шкіл з усієї України. Фіналістами стали 15 загальноосвітніх навчальних закладів. З Рівненщини перемогу здобули два: Млинівська ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів ЗОШ І-ІІІ ступенів №18 м. Рівне.

На сайті конкурсу зазначено, що фіналісти отримають:

сучасні велопарковки критого типу для довгострокового зберігання велотранспорту; набір велоінструментів; два навчальні велосипеди з шоломами; допомогу в облаштуванні навчального майданчика (методична допомога – гайдлайн); навчання і сертифікація веломенторів, методичні матеріали та менторська підтримка для 2-х вчителів; участь у Bike Mentors Camp для перших 150 веломенторів і долучення до мережі веломенторів представників школи; проведення велофестивалю на базі школи; інформаційна підтримка в межах національної кампанії «Велосипедом до школи».

Що відомо