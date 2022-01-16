Дві школи з Рівненщини перемогли в конкурсі "Велосипедом до школи"

Навчальні заклади із Млинова та Рівного стали фіналістами всеукраїнського конкурсу «Велосипедом до школи». Вони отримають допомогу у впровадженні та популяризації користування велосипедом серед школярів. Про це вказано на сайті U-Cycle від громадської організації «Асоціація велосипедистів Києва».
Усього на конкурс подалися понад 200 шкіл з усієї України. Фіналістами стали 15 загальноосвітніх навчальних закладів. З Рівненщини перемогу здобули два: Млинівська ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів ЗОШ І-ІІІ ступенів №18 м. Рівне.
На сайті конкурсу зазначено, що фіналісти отримають:
- сучасні велопарковки критого типу для довгострокового зберігання велотранспорту;
- набір велоінструментів;
- два навчальні велосипеди з шоломами;
- допомогу в облаштуванні навчального майданчика (методична допомога – гайдлайн);
- навчання і сертифікація веломенторів, методичні матеріали та менторська підтримка для 2-х вчителів;
- участь у Bike Mentors Camp для перших 150 веломенторів і долучення до мережі веломенторів представників школи;
- проведення велофестивалю на базі школи;
- інформаційна підтримка в межах національної кампанії «Велосипедом до школи».
Що відомо
- Конкурс є частиною національної кампанії «Велосипедом до школи» в межах проєкту «Впровадження освіти з безпеки руху на велосипеді в українських школах. Сприяння сталій мобільності та покращенню безпеки дорожнього руху для дітей та молоді в Україні», який впроваджує U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») в партнерстві з ChildFund Deutschland за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.