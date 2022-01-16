У херсонській обласній лікарні лікарі провели дві родинні трансплантації нирок.

Про це йдеться на сторінці КНП "Херсонська обласна клінічна лікарня" обласної ради у Facebook.

Дві операції провели 15 січня. В першому випадку мати віддала нирки 27-річному сину, який проживає у Херсоні. Він останні 9 років перебував на гемодіалізі. В другому випадку рідна сестра віддала нирку брату з Херсонської області.

Операції виконали сумісно трансплантаційні бригади Київської обласної клінічної лікарні та Херсонської обласної клінічної лікарні. Наразі пацієнти вже перебувають в трансплантаційному центрі.

Як йдеться у повідомленні, післяопераційний період проходить за планом.

Читайте також

Досягнення херсонської медицини: у 2021 році в обласній лікарні провели трансплантацію нирок

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber