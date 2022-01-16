Рівненські баскетболісти перемогли львівський клуб

Баскетбольний клуб "Рівне" переміг в обох іграх так званого західноукраїнського дербі проти "Львівської політехніки". Обидва поєдинки відбулися у Рівному в залі четвертої спортшколи.

Перша гра пройшла у суботу, 15 січня, друга – у неділю, 16 січня. Це були перші домашні матчі рівненських баскетболістів за останні два місяці.

Зустрічалися клуби в рамках чемпіонату Вищої ліги. Рівняни тримаються у верхній частині турнірної таблиці Західного дивізіону. Натомість суперники зі Львова розташувалися на найнижчій її сходинці. За складом команда гостей – одна з наймолодших, адже найстаршому її гравцю 25 років.

Суботня гра проходила за суттєвої переваги рівнян, і закінчилася з рахунком 88:55 на їхню користь. У неділю господарі на перших хвилинах віддали ініціативу супернику, але потім зібралися з силами та вирівняли гру. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 96:72, переміг БК "Рівне".

"Ми могли боротися, десь не пощастило. Десь втома, десь підтримки бракувало. Перша чверть була хороша, а далі так сталося, що вигоріли й не змогли так продовжити гру", – розповів гравець "Львівської політехніки" Максим Пилип.

В обох іграх наставник рівненської команди Михайло Переверзій дав пограти молодим баскетболістам.

"Коли на табло була різниця в 30 очок, вболівальники почали засинати. Але наприкінці було трохи такої сумбурної гри. Нас всіх чекає багато роботи: як на молодих, так і не дуже. Будемо готуватися, і я сподіваюся на добрий результат", – підсумував тренер рівнян.

Наступні ігри чоловіча команда баскетбольного клубу "Рівне" проведе 22 та 23 січня на виїзді проти одеситів з "БІПА-СДЮСШОР".

Що відомо

Також у ці вихідні грала жіноча команда БК "Рівне". Вона провела два поєдинки на виїзді в Івано-Франківську проти БК "Франківськ-Прикарпаття". В обох іграх рівнянки поступилися. У суботу гра закінчилася з рахунком 71:57, в неділю - 66:62.

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