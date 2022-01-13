Зміївська, Красноградська, Слобожанська і Первомайська громади на Харківщині у 2021 році змінили тарифи на опалення попри Меморандум про непідвищення тарифів до кінця опалювального сезону. В частині громад називають підвищення корегуванням. Чому це сталося і чи повернуть попередню вартість послуг — в ефірі "Українського радіо Харків" розказали голови громад та директор профільного департаменту обладміністрації.

Увагу на підвищення тарифів в окремих громадах Харківщини 29 грудня звернув очільник обладміністрації Олег Синєгубов. На його думку, такі дії є порушення "тарифного" меморандуму.

"Декілька громад все ж таки знехтували підписаним меморандумом, а від їх імені підписантом була Асоціація міст України та, відповідно, громад. Ми зараз із цим питанням будемо розбиратися і все ж таки наполягати на тому, щоб тариф було зменшено до того, який був", — цитує Синєгубова пресслужба обладміністрації.

Красноградська громада

Зміну тарифу на опалення голова Красноградської громади Світлана Кривенко називає корегуванням.

"Корегування — через те, що підвищилася ціна на електроенергію для підприємств й мінімальна заробітна плата. Проводили, бо надійшов лист від Красноградського підприємства теплових мереж, ми виносили це питання на виконавчому комітеті, ціна для населення піднялася на 11,8%. Наразі переглянули, перерахували, ми тариф повертаємо той, який був до підняття", — сказала Кривенко.

За її словами, повернення до старого тарифу вплине на фінансування внутрішніх програм громади.

"У нас 51% населення платить за тепло. Плануємо навесні розробляти програму і поступово переводити людей на індивідуальне опалення. Модернізацію проводити не будемо — таких коштів не маємо", — розповіла голова Красноградської громади.

Первомайська громада

За словами голови Первомайської громади Миколи Бакшеєва, встановлений тариф на опалення у громаді є економічно обґрунтованим.

"Наша громада затвердила тариф до того, як був підписаний меморандум. Зараз є якісь спроби повернутися до цін, які були до підписання меморандуму, але навіть після перегляду тарифу у нашій громаді він лишається на рівні середньообласного", — каже Бакшеєв.

Новий тариф — 2107 гривень за гігакалорію, каже Бакшеєв та наводить приклад Лозової, де без перегляду тарифу платять 2040 гривень. Голова громади розмовляв з представниками облдержадміністрації.

"На той час т.в. о. голови адміністрації (Олександр Скакун — ред.) вважав за припустиме таку ситуацію, він побачив, що вартість на теплопостачання у нашій громаді навіть після перегляду лишається в межах середньообласної. Були суперечки, але ми це подали, як корегування ціни до економічно обґрунтовано показника. Я наполягав, що ціна має бути економічно обґрунтовано, і моя позиція ґрунтувалася на тому, щоб забезпечити сталість опалювального сезону", — пояснює голова Первомайської громади.

"Нове керівництво області ставить задачу повернути тариф до торішнього, до заниженого: ціна на газ збільшилася вдвічі, а ціна на опалення залишитися має старою. Наша громада не може забезпечувати додаткові пільги, бюджету вистачає на сплату зарплати муніципальної сфери та сплату комунальних платежів, 2-3 млн фонду розвитку залишається, але це ті гроші, за які ми можемо утримувати комунальну сферу міста", — каже Микола Бакшеєєв.

За його словами, якщо тариф доведеться повернути до минулорічного показника, "буде паралізований весь соціально-економічний розвиток на рік".

"Рівень сплати за послугу утримання житлово-комунального фонду — понад 90%. Опалення — 80-85%", — каже голова громади.

Зміївська громада

У Зміївській громаді створили нове підприємство "Зміїв-тепло", яке з 2021 року забезпечує жителів громади теплом. Тариф розраховували "з нуля", тому про підвищення не йдеться, розказав голова громади Павло Голодніков.

"Минулого року нас обслуговувала котельня лікарняного комплексу. По факту тариф виріс, але коли ми створювали "Зміїв-тепло", ми брали актуальний договір з "Нафтогазом", нам підписали контракт по 7,42 гривні для котельні, з транспортуванням вартість вийшла близько 9 грн за куб газу. До цього у нас був розрахунок на 4 гривні. Ми не могли підняти тариф для населення, бо ми, "Зміїв-тепло", не надавали цю послугу раніше. Як я міг підняти те, чого у мене не було? Це розрахунок за нинішньою собівартістю", — пояснює Павло Голодніков.

За його словами, в обладміністрації про зміну підприємства-постачальника послуги та чому встановили новий тариф знають.

"Я доповідав, писав докладну і на колишнього керівника обладміністрації [Олександру Скакуну — ред.], і на Департамент житлово-комунального господарства — Сергію Магдисюку, пояснював, що ми цю послугу не надавали, її надавало підприємство з Харкова, яке орендувало котельні. Якщо будемо компенсувати різницю з бюджету, то не будемо будувати дороги: якщо кудись перенаправляємо гроші, то десь доведеться зрізати", — каже голова громада.

50-60% жителів громади сплачують за комунальні послуги, говорить Голодніков.

Чи повернуть старі тарифи?

Тариф на опалення також Слобожанській громаді також скорегували, підтверджує директор обласного Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Сергій Магдисюк: "Слобожанській громаді послугу надає місцева ТЕЦ, там було корегування, бо для Зміївської ТЕЦ на вироблення електроенергії підвищили тариф".

За його словами, повернення до старих тарифів відбудеться у Первомайській та Красноградській громадах. Орієнтовно — до 1 лютого.

"Тарифи піднімали не в чотирьох громадах, а у двох — в Зміївській громаді прийняли новий тариф, бо створили нове підприємство, це не підвищення тарифу. Реально збільшення тарифу відбулося лише в Первомайській та Красноградській громадах", — каже Магдисюк.

"Тарифи зменшаться, ми вже провели з громадами наради, вони цього місяця проведуть виконкоми, вивісили попереднє рішення про повернення тарифів для населення на останок опалювального сезону. Розраховуємо, що наприкінці січня, з 1 лютого, буде такий самий тариф, який діяв на 1 лютого минулого року", — сказав директор департаменту.

Авторки: Вікторія Найдьонова, Марія Солодовнік

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