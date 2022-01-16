Три амбулаторії в Донецькій області та шість в Луганській відремонтували волонтери гуманітарної місії "Проліска" у 2021 році.

Загальна вартість робіт склала близько 500 тис. доларів, розказав в ефірі розмовної студії "Сьогодні. Головне" координатор місії Євген Каплін.

За його словами, мета проєкту — зробити медицину доступною.

"Є два об’єкти, які запускаються з нуля. Наприклад, медпункт у Вільхівських дачах. Це такий дачний кооператив, найбільший в Україні, де з 2014 року живуть переселенці з Луганська, які або втратили житло, або з інших мотивів залишили домівки. Вони оселилися на своїх або орендованих дачах. Там перебуває близько тисячі внутрішньо переміщених осіб. Фактично вони створили нове село. Ми провели перемовини з первинною ланкою медицини й домовилися, що якщо там буде приміщення, знайдуть лікаря. Ми відремонтували будиночок, створили медичний пункт. Там у листопаді провели перший прийом", — розповів Євген Каплін.

"Показовий об’єкт — Красноталівка. Сумарно ми витратили на цей об’єкт близько 4 млн гривень. До ремонту там випадала цегла зі стін, батареї текли, води, каналізації взагалі не було. Цей об’єкт цікавий тим, що розташований на достатній відстані від лінії розмежування, десь 30 км, але оточений з усіх боків Російською Федерацією. На цій території розташовано п'ять сіл, близько двох тисяч людей там живе. І там є сімейний лікар, але не було умов в амбулаторії. Зараз туди вода заведена, зроблено все, що потрібно за державними стандартами, її планують контрактувати в Національній службі здоров’я, і люди отримають ті медичні послуги, яких раніше не мали", — каже волонтер.

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