У 2021 році гуманітарна місія "Проліска" запустила соціальні автобуси до 57 сіл на лінії розмежування.

Про це в ефірі розмовної студії "Сьогодні.Головне" розказав координатор місії Євген Каплін.

За його словами, приватні перевізники відмовилися від маршрутів через їх збитковість: більшість пасажирів — пільговики.

"Ми у 2021 році розпочали проєкт з транспорту: у нас поїхали соціальні автобуси у 57 сіл. Ще приблизно у 30 сіл автобуси запустив благодійний фонд “Надра України”. Це все села з найбільшими проблемами вздовж лінії розмежування, де немає ні лікарень, ні фельдшерських пунктів, ні інших соціально-адміністративних сервісів. Перевізники туди не їздять, бо це нерентабельно: немає доріг, десь стріляють і мало людей. До того ж близько 70% людей, які там — це пільговики", — розказав Каплін.

"Людям доводилося винаймати машину. У деяких випадках платити півтори тисячі гривень. Це наше село-рекордсмен було — Крепи Луганської області. Така вартість за одну поїздку в Станицю Луганську в лікарню чи за пенсією, чи в магазин. До цього села був запущений один з наших перших автобусів. Він курсує раз на тиждень і безплатний для жителів", — розказав Євген Каплін.

Гуманітарна місія "Проліска"

За його словами, найдешевший рейс, за який платить місія, коштує близько 1,5 тисячі гривень, найдорожчий — близько восьми.

"У 20-кілометровій зоні на лінії розмежування є близько 500 сіл, селищ і невеликих міст, в яких проживає близько півмільйона людей. З цих сіл близько сотні — складні, де або відсутні дороги, або не працюють адміністративні сервіси", — говорить волонтер.

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