На Полтавщині за добу сталося три аварії, де є травмовані

На Полтавщині протягом останньої доби сталося три аварії. Одна – у Кременчуцькому районі та дві – у Миргородському. Через них троє чоловіків травмувалися. Про це повідомляють на сайті обласного управління поліції.
Зокрема, аварія сталася у місті Лохвиця Лохвицької громади. Близько 17:00 невідомий водій автомобіля здійснив наїзд на 66-річного велосипедиста. Водій із місця аварії зник. Його нині розшукують. На місці події були знайдені уламки від автомобіля "Тойота". Велосипедист отримав тяжкі травми та був доставлений до районної лікарні.
Інша ДТП сталася близько 21:00 поблизу села Пігорівка Козельщинської територіальної громади. Там автомобіль «Богдан» під керуванням 22-річного чоловіка зіткнувся з вантажівкою «МАН». За кермом останньої перебував 47-річний чоловік. Внаслідок аварії водій легковика отримав травми, його доставили до лікарні.
Близько 23:40 у Миргородському районі сталася ще одна аварія. Чоловік, який кермував "ВАЗ 2106", не впоравшись з керуванням, зіткнувся з електроопорою у селі Ждани Сенчанської територіальної громади. 31-річного водія легковика було доставлено до центральної районної лікарні.
Поліцейські за трьома аваріями розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція – щонайбільше обмеженням воліце покарання, що полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.