На Полтавщині за добу сталося три аварії, де є травмовані

На Полтавщині протягом останньої доби сталося три аварії. Одна – у Кременчуцькому районі та дві – у Миргородському. Через них троє чоловіків травмувалися. Про це повідомляють на сайті обласного управління поліції.

Зокрема, аварія сталася у місті Лохвиця Лохвицької громади. Близько 17:00 невідомий водій автомобіля здійснив наїзд на 66-річного велосипедиста. Водій із місця аварії зник. Його нині розшукують. На місці події були знайдені уламки від автомобіля "Тойота". Велосипедист отримав тяжкі травми та був доставлений до районної лікарні.

Фото: Поліція Полтавщини Аварія поблизу села Пігорівка

Інша ДТП сталася близько 21:00 поблизу села Пігорівка Козельщинської територіальної громади. Там автомобіль «Богдан» під керуванням 22-річного чоловіка зіткнувся з вантажівкою «МАН». За кермом останньої перебував 47-річний чоловік. Внаслідок аварії водій легковика отримав травми, його доставили до лікарні.

Фото: Поліція Полтавщини Аварія у Миргородському районі

Близько 23:40 у Миргородському районі сталася ще одна аварія. Чоловік, який кермував "ВАЗ 2106", не впоравшись з керуванням, зіткнувся з електроопорою у селі Ждани Сенчанської територіальної громади. 31-річного водія легковика було доставлено до центральної районної лікарні.

Поліцейські за трьома аваріями розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція – щонайбільше обмеженням волі до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.