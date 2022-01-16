Велосипедна інфраструктура Миколаївщини. Як планують впроваджувати

Реалізація в Україні велосипедної стратегії має на меті зменшення викидів парникових газів і шуму від автомобілів, що дозволить зробити населені пункти, у тому числі і на Миколаївщині, більш комфортними.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розказав голова правління Агенції місцевого розвитку "Громада можливостей" Радсадівської ОТГ Максим Корнієнко.

У першому засіданні робочої групи з розробки Всеукраїнського проєкту "Національна велосипедна стратегія України" взяли участь представники Миколаївщини. Під час засідання учасники заходу розробили документ та направили до Уряду.

За словами Максима Корнієнка, це великий комплексний документ, в якому є п'ять стратегічних цілей. Йдеться про зміни до законодавства, щоб в Закон України про транспорт включити велосипеди, як вид транспорту. Без цих змін неможливо прийняти стратегію.

"Завдяки прийняттю стратегії, передбачається створення таких структурних підрозділів на загальнодержавному рівні, які б піклувались впровадженням велоінфраструктури. Створюється вертикаль, щоб на місцевому рівні були створені підрозділи для впровадження стратегії", – розказав Максим Корнієнко.

Зі слів Максима Корнієнка, ключовою деталлю стало включення в стратегію створення спеціальної субвенції на розвиток велоінфраструктури в містах і ОТГ. Але зробили доповнення, щоб субвенцію на розвиток велоінфраструктури могли отримувати саме ті громади і міста, в яких розроблений план сталої мобільності.

"Ми запропонували, щоб кошти розрахувались за принципом формули, яка існувала при інфраструктурній субвенції в залежності від кількості населення в кожній громаді", – розказав Максим Корнієнко.

План сталої мобільності, зі слів Максима Корінєнка, являє собою комплекс інфраструктурних рішень, комплекс рішень з безпеки дорожнього руху для велосипедистів, автомобілістів, пішоходів.

"Ми розробили велосипедну мережу України, де кожен учасник міг захистити свою громаду. Наш рекреаційно-туристичний маршрут "Радсад – Велоскіф" включений до цієї загальної мережі", – розказав Максим Корнієнко.

До Південної групи, зі слів Максима Корнієнка, входила Миколаївська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Донецька області. Виникла ідея продовжити європейський маршрут, який починається з західної Франції, проходить через всю Європу, доходить до Чорного моря у Румунії.

В 2014 році Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС, в якій взяла на себе зобов’язання розвивати сталу мобільність. Велотранспорт є однією з головних стратегій розвитку сталої мобільності.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.