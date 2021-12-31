Упродовж 2021 року на Закарпатті відкрили понад 250 кримінальних проваджень через підроблені COVID-сертифікати. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції на Закарпатті.

У повідомленні відомства зазначили, що кримінальні провадження стосуються як випадків підроблення COVID-сертифікатів, так і використання фальшивих документів.

"Станом на 30 грудня кількість тих громадян, яким уже повідомили про підозру у скоєнні злочину, складає майже 40 осіб. Окрім цього перед судом постали вже 34 осіб", — йдеться у повідомленні поліції на Закарпатті.

За підроблення документів громадянам може загрожувати до п'яти років позбавлення волі (ст. 358 ККУ). За використання підробного COVID-сертифікату загрожує до 850 грн штрафу або арешт на строк до шести місяців (ч.4 ст.358 ККУ).

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