Харківщина серед лідерів за темпами поширення COVID за добу: статистика

Минулої доби на Харківщині виявили 612 випадків коронавірусу, 226 людей одужали. До статистики внесли відомості про дев'ять смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 248 828 людей, 16 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"233 852 випадки одужання, 8499 випадків під медичним спостереженням, 6477 випадків летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 440 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 50;

Чугуївський — 9;

Куп'янський — 20;

Ізюмський — 17;

Лозівський — 39;

Красноградський — 14;

Богодухівський — 23.

Минулої доби в Україні виявили 6379 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у Львівській (625), Харківській (612), Сумській (455) областях та Київ (403). За минулу добу в Україні зафіксували 88 смертей внаслідок коронавірусу.

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