Влада Японії наказала евакуювати майже 230 тисяч жителів через загрозу цунамі після виверження підводного вулкана в королівстві Тонга, розташованого у Тихому океані.

Про це повідомляє NHK із посиланням на пожежну службу.

Уточнюється, що відповідний наказ отримали 229 239 жителів та 108 667 домогосподарств із 55 муніципалітетів. Попередження про цунамі оголосили, зокрема, у префектурах Аоморі, Івате, Міягі, Тіба, Токусіма, Коті, Міядзакі та Кагосіма.

Зазначається, що вночі 16 січня у префектурі Івате зафіксували хвилі заввишки 1,1 метра, у Кагосімі хвилі досягали 1,2 метра. Внаслідок стихії постраждали близько 20 суден, пришвартованих у портах префектур Токусіма та Коті на заході Японії. Їхня точна кількість наразі встановлюється.

За даними Kyodo, також в Японії скасували 27 внутрішніх авіарейсів із посадкою або зльотом у зоні можливого удару стихії.

Напередодні, 15 січня, влада тихоокеанської острівної країни Тонга заявила про загрозу цунамі, викликану виверженням підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Попередження про стихію поширили й на деякі райони Нової Зеландії, Австралії та низки островів Тихого океану.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу