Станом на вечір 15 січня близько десятка населених пунктів повністю або частково знеструмлені через аварійні ситуації на електромережах. Про це повідомили в ДСНС. Напередодні в області сильний вітер ламав дерева та гілки, які падали на електромережі. Ліквідація наслідків в області триває понад добу. Суспільне зібрало фото у Сумах.

Фото: Суспільне / Ігор Стрельцов

На вулиці Троїцькій ялина впала біля поліклініки онкодиспансеру.

Фото: Суспільне / Ігор Стрельцов

При падінні вона пошкодила кабелі електромереж.

Фото: Суспільне / Ігор Стрельцов

На Привокзальній приблизно у той же час вітер зламав несучу конструкцію білборду.

Фото: Суспільне / Ігор Стрельцов

У провулку Громадянському, що – неподалік обласного центру служби крові – дерево порвало електродроти.

Фото: Суспільне / Ігор Стрельцов

Тут комунальники вже знесли впале дерево, але обірвані дроти лежать вздовж дороги і на газонах впродовж 150 метрів.

Фото: Суспільне / Ігор Стрельцов

Впалу тополю в парку імені Кожедуба представники комунального підприємства "Зеленбуд" якраз розпилюють.

Фото: Суспільне / Ігор Стрельцов

У місті було 6 аварійних ситуацій з деревами, розповів Суспільному начальник відділу "Зеленбуду" Андрій Матрос.

Фото: Суспільне / Ігор Стрельцов

Станом на 8:00 15 січня, за повідомленням ДСНС, були знеструмлені в області 160 населених пунктів, з яких 7 - частково. Над ліквідацією наслідків аварій працювали бригади "Сумиобленерго".

Фото: Суспільне / Ігор Стрельцов

Що відомо

Подивитись, де саме немає світла та орієнтовний час відновлення електроенергії можна за посиланням, обравши розділ "аварійні".

Колцентр АТ ''Сумиобленерго'': 0 (800) 300-247 (цілодобово, безкоштовно), (0542) 659-659.

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