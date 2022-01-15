Сумчани стартували у кубку України з футзалу

1/8 фіналу кубку України з футзалу стартувала 15 січня. На цій стадії турнірну участь у боротьбі за трофей бере академія футзалу футзальний клуб "Суми". АФФК "Суми" на майданчику Сумського державного педагогічного університету приймав донецький клуб "Inter".

У першому таймі гості двічі забили у ворота господарів – відзначились Ярослав Заворотний та Олександр Колесников. На першій хвилині другого тайму Андрій Борсук забив третій м’яч у ворота сумчан (при цьому АФФК "Суми" грав у меншості – на останній хвилині першого тайму вилучені з майданчику Віталій Катеринін та Яссін Ессергіні). На це останні відповіли голом Едуарда Нагорного.

Другий м’яч у ворота донеччан забив Едуард Волков. На це гості відповіли другим голом Олександра Колесникова. Матч завершився з рахунком 4:2 на користь клубу "Inter". За донецький клуб участь у матчі брали роменчанин Андрій Анцибор та ексгравець сумської команди Василь Кефа.

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