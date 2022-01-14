Сумчанин став другим на турнірі з тенісу в Києві

Тенісний турнір категорії "А" федерації тенісу України серед спортсменів до 14 років "Tennispark CUP U14" відбувся у Києві. Участь у столичному турнірі взяв сумчанин Матвій Лемішко.

В одиночному розряді Матвій припинив боротьбу у першому поєдинку, у парному дійшов до фіналу.

У першій зустрічі одиночного розряду сумчанин у трьох партіях програв Олексію Петушинському з Києва.

У парі з Яремою Данилишиним з Коломиї сумчанин переміг у чвертьфіналі киян Назарія Дмитерчука та Олексія Петушинського. У півфіналі здолав Захарія Титаренка з Києва та Сергія Ножова з Борщагівки. А у фіналі поступився київсько-харківському дуету Артему Дмитренко та Тимуру Чуканову і здобув "срібло" турніру у парному розряді.

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