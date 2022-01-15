У Херсоні хочуть підвищити тарифи на проїзд у громадському транспорті

Виконавчий комітет Херсонської міської ради розгляне питання підвищення тарифів у громадському транспорті обласного центру. Проєкт рішення про встановлення тарифів опублікований 14 січня на сайті Херсонської міської ради.

За ним, проїзд у тролейбусах коштуватиме 6 гривень, а у всіх маршрутках - 8.

Роблять це, щоб задовольнити потреби громадян у доступних, якісних і безпечних перевезеннях та для приведення вартості проїзду до економічно обґрунтованого рівня, йдеться у проєкті рішення.

При встановлені тарифу враховували надані підприємствами-перевізниками розрахунки на вартість проїзду в міському пасажирському транспорті.

Якщо виконком Херсонської міської ради підтримає пропозицію управління транспортної, дорожньої інфраструктури та зв'язку, новий тариф почне діяти з 1 липня 2022 року.

Що відомо:

Востаннє вартість проїзду у громадському транспорті Херсона змінилася у серпні 2021 року. Тоді рішенням виконкому Херсонської міської ради встановили таку ціну: тролейбуси по 5 гривень, маленькі автобуси по 6 гривень, а великі - по 8.

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