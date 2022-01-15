Синод Вселенського Патріархату зарахував до лику святих Константинопольського патріарха Кирила (Лукаріса). Про це йдеться на незалежному релігійному порталі Orthodox Times від 11 січня. Свого часу патріарх очолював один із найстаріших вишів України – Острозьку академію, що на території сучасної Рівненщини.

У інформації вказано, що Синод канонізував покійних Вселенських патріархів Кирила I Критського (Лукаріса) і святого Кирила VI Фракійця.

Член Синодальної комісії з міжхристиянських відносин у ПЦУ, доктор історичних наук, доцент кафедри історії “Острозькій академії” Андрій Смирнов описав цю подію у своєму Facebook.

Він зазначив, що Кирило (Лукаріс) є видатним діячем Православної церкви, протосинкелом Александрійського патріарха, Александрійський (1602-1621 рр.) і Константинопольський (1620-1638 рр., з перервами) патріарх. Також він був учасником православного Берестейського собору в 1596 році, потому – один із трьох екзархів Київської Митрополії. Також його називають мучеником за віру.

“Відомо, що К. Лукаріс упродовж 1594–1600 рр. (із перервами) був ректором Острозької академії та викладав грецьку мову. Він, як тоді велося, давав приватні лекції обдарованим учням. Можливо, Кирило навчав в Острозі Мелетія Смотрицького латинської і грецької мов”, – йдеться в дописі Андрія Смирнова.

Мистецтвознавець, керівник арткластеру “Острозької академії” Микола Бендюк повідомив, що це вже п'ятий острожанин, якого канонізували і зарахували до лику святих.

”Першими були князі Федір та Василь-Костянтин Острозькі, Петро Конашевич-Сагайдачний та Іов Борецький. До оточення князя Острозького входив й Іов Почаївський”, – написав Бендюк.

Що відомо

Острозька слов'яно-греко-латинська школа (академія) — найстаріша українська науково-освітня установа. Заснована у 1576 році князем Костянтином-Василем Острозьким у своєму родовому місті Острозі.

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