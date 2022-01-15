Мешканці гуртожитків Нової Каховки можуть залишитися без електрики і тепла, якщо проблему із боргом перед енергопостачальною компанією не буде вирішено. Наразі борг становить понад два з половиною мільйони гривень.

Про це йдеться на сторінці акціонерного товариства "Херсонобленерго" у Facebook.

Борг був накопичений протягом року комунальним підприємством "Новокаховський гуртожиток", на балансі якого знаходяться гуртожитки міста.

Тепер Херсонська обласна енергетична компанія вимагає припинити електропостачання до цих будинків.

У повідомлені написано, що це крайній захід, але іншого шляху врегулювання ситуації немає.

"У критичній ситуації для самих мешканців гуртожитків, керівництво підприємства та місцева влада від розв'язання проблем громадян самоусунулася. Протягом року жодних кроків щодо погашення боргів зроблено не було, - йдеться у повідомлені Херсонобленерго.

Також у ньому наводять приклад, як подібну проблему розв'язали у гуртожитках Херсона, за адресою Нафтовиків, 46, 48. Там встановили індивідуальні прилади обліку. Тепер кожен мешканець гуртожитку платить виключно за спожиту ним електроенергію.

Що відомо:

У Каховці мешканці гуртожитку півтора місяця живуть без електрики та опалення через заборгованість. Завод, якому належить гуртожиток, не перераховує гроші за комунальні послуги, хоча люди говорять, що сплачують систематично.

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