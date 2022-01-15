Зведений загін поліцейських Одещини вирушив у зону ООС

Зведений загін поліцейських області вирушив на схід України. Вони замінять своїх колег, які впродовж останніх кількох місяців охороняли на Донеччині стратегічні об’єкти, чергували на блокпостах та дбали про безпеку місцевих жителів. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

До Маріуполя відрядили 35 офіцерів та офіцерок батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Шторм" ГУНП та Управління патрульної поліції.

За традицією правоохоронців проводжали керівництво ГУНП, рідні, друзі, представники влади й духовенства, волонтери та курсанти спеціалізованого вишу.

ГУ Нацполіції в одеській області

ГУ Нацполіції в одеській області

ГУ Нацполіції в одеській області

ГУ Нацполіції в одеській області

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