У Запоріжжі сталася ДТП: маршрутка зіткнулася з пожежним автомобілем

Сьогодні, 15 січня, на перехресті вулиць Космічної та Совхозної Комунарського району Запоріжжя, маршрутка зіткнулася з пожежним автомобілем, який прямував за викликом на пожежу.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області на офіційній сторінці у Facebook.

Як зазначили у ДСНС, водій маршрутки, не помітивши і не почувши спецсигнали екстреного авто, яке прямувало на пожежу, скоїв зіткнення.

Фото: facebook.com/DSNSZP

"За попередніми даними, водій маршрутки відволікся на телефон і через свою необачність спровокував ДТП. На пожежу, куди прямували рятувальники, довелося відправити інший підрозділ ДСНС, що забрало дорогоцінний час для надання оперативної допомоги людям", - наголосили у ДСНС.

Внаслідок пригоди ніхто не постраждав, додають у службі порятунку. Наразі встановлюються обставини ДТП. За фактом події ведеться розслідування.

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