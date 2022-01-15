У Запоріжжі сталася ДТП: маршрутка зіткнулася з пожежним автомобілем

Сьогодні, 15 січня, на перехресті вулиць Космічної та Совхозної Комунарського району Запоріжжя, маршрутка зіткнулася з пожежним автомобілем, який прямував за викликом на пожежу.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області на офіційній сторінці у Facebook.
Як зазначили у ДСНС, водій маршрутки, не помітивши і не почувши спецсигнали екстреного авто, яке прямувало на пожежу, скоїв зіткнення.
"За попередніми даними, водій маршрутки відволікся на телефон і через свою необачність спровокував ДТП. На пожежу, куди прямували рятувальники, довелося відправити інший підрозділ ДСНС, що забрало дорогоцінний час для надання оперативної допомоги людям", - наголосили у ДСНС.
Внаслідок пригоди ніхто не постраждав, додають у службі порятунку. Наразі встановлюються обставини ДТП. За фактом події ведеться розслідування.
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