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На Запоріжжі сталася ДТП, внаслідок якої постраждало 4 людей
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На Запоріжжі сталася ДТП, внаслідок якої постраждало 4 людей

Василина Гав'як
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На Запоріжжі сталася ДТП, внаслідок якої постраждало 4 людей Фото: сайт ГУ ДСНС у Запорізькій області

У Запорізькому районі на трасі "Запоріжжя - Донецьк" 14 січня сталася ДТП: зіткнулися три автомобілі. Четверо людей госпіталізовано з травмами.

Про це повідомляється на сайті ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Як зазначили на сайті ДСНС, на дорозі зіткнулися автомобілі "Daewoo Lanos", "Geely" та евакуатор. Травмувалися чотири людини.

На Запоріжжі сталася ДТП, внаслідок якої постраждало 4 людейФото: сайт ГУ ДСНС у Запорізькій області

"Рятувальники до приїзду працівників ШМД надали першу долікарську допомогу постраждалим. Усіх травмованих госпіталізували каретами швидкої медичної допомоги до лікарень", — зауважили на сайті ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Наразі, додають у ДСНС, обставини ДТП встановлюються. За даним фактом ведеться розслідування.

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