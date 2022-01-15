На Запоріжжі сталася ДТП, внаслідок якої постраждало 4 людей

У Запорізькому районі на трасі "Запоріжжя - Донецьк" 14 січня сталася ДТП: зіткнулися три автомобілі. Четверо людей госпіталізовано з травмами.
Про це повідомляється на сайті ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
Як зазначили на сайті ДСНС, на дорозі зіткнулися автомобілі "Daewoo Lanos", "Geely" та евакуатор. Травмувалися чотири людини.
Фото: сайт ГУ ДСНС у Запорізькій області
"Рятувальники до приїзду працівників ШМД надали першу долікарську допомогу постраждалим. Усіх травмованих госпіталізували каретами швидкої медичної допомоги до лікарень", — зауважили на сайті ГУ ДСНС у Запорізькій області.
Наразі, додають у ДСНС, обставини ДТП встановлюються. За даним фактом ведеться розслідування.
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