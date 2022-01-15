На Полтавщині в аварії травмувалася жінка, а водій зник з місця події

У Миргороді автомобіль наїхав на жінку. Із травми її доставили до лікарні. Водія автівки розшукують. Про це Суспільному повідомила речниця Миргородського райуправління поліції Лариса Петренко.

На перехресті вулиць Гоголя та Данила Апостола у Миргороді 14 січня близько 19:15 водій автомобіля наїхав на місцеву 65-річну жінку. Вона, за словами речниці Лариси Петренко, переходила дорогу у невстановленому місці. Водій із місця аварії поїхав, а потім залишив неподалік свою автівку «Peugeot Partner» та зник. Його нині розшукують.

Фото: Поліція Полтавщини Фото з місця події

У травмованої жінки діагностували перелом ноги, вона перебуває у Миргородській лікарні, додала речниця Петренко.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною першою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція – щонайбільше обмеженням волі до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.