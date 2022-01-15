На Полтавщині в аварії травмувалася жінка, а водій зник з місця події

У Миргороді автомобіль наїхав на жінку. Із травми її доставили до лікарні. Водія автівки розшукують. Про це Суспільному повідомила речниця Миргородського райуправління поліції Лариса Петренко.
На перехресті вулиць Гоголя та Данила Апостола у Миргороді 14 січня близько 19:15 водій автомобіля наїхав на місцеву 65-річну жінку. Вона, за словами речниці Лариси Петренко, переходила дорогу у невстановленому місці. Водій із місця аварії поїхав, а потім залишив неподалік свою автівку «Peugeot Partner» та зник. Його нині розшукують.
У травмованої жінки діагностували перелом ноги, вона перебуває у Миргородській лікарні, додала речниця Петренко.
Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною першою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція – щонайбільше обмеженням воліце покарання, що полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.