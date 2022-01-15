У США на концерті відкрили стрілянину, постраждали шестеро людей

В американському місті Юджин (штат Орегон) під час концерту сталася стрілянина, внаслідок якої поранення отримали щонайменше шестеро людей.

Про це у Twitter повідомив міський департамент поліції.

За даними поліції, повідомлення про постріли у концертному залі WOW Music Hall, де виступали репери Lil Bean, Zay Bang та інші виконавці, надійшло ввечері 14 січня.

Поліція та інші екстрені служби прибули на місце. До місцевої лікарні ушпиталили шістьох поранених. Зараз правоохоронці з'ясовують обставини події та розшукують стрільця.

Що відомо

1 січня в американському місті Г’юстон сталася стрілянина, внаслідок якої постраждала чотирирічна Аріанна Делайн — племінниця афроамериканця Джорджа Флойда, який став символом протестів проти поліцейського насилля у 2020 році.

Наприкінці листопада 2021 року у школі в американському штаті Мічиган внаслідок стрілянини постраждали кілька людей.

31 жовтня у місті Сакраменто (штат Каліфорнія) невідомий відкрив стрільбу на вечірці зі святкування Геловіна, на якій були присутні близько 400 людей. Семеро гостей дістали поранення, двоє людей загинули.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу