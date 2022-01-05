У місті Г’юстон американського штату Техас 1 січня відбулася стрілянина, в якій зазнала вогнепального поранення чотирирічна Аріанна Делайн — племінниця афроамериканця Джорджа Флойда, який став символом протестів проти поліцейського насилля у 2020 році.

Про це повідомляє NBC News.

Невідомий за кілька хвилин до третьої ранку 1 січня здійснив кілька пострілів по будинку, де перебувала Делайн, ще одна дитина і четверо дорослих. Куля потрапила в тулуб дівчинки. Батьки відвезли її до лікарні, де її прооперували. Наразі стан Делайн стабільний.

"Моя донька підскочила й сказала, що її вдарили. Я побачив кров, кровотечу і схопив її", — розповів журналістам про події тієї ночі батьки Делайн Деррік. Він додав, що на поліцейських батьки дівчини чекали майже чотири години.

Керівник поліції Г’юстона Трой Фіннер заявив, що ініціював внутрішнє розслідування повільного реагування правоохоронців на стрілянину: "Прошу місто і далі молитися за якнайшвидше одужання дитини й допомогти в розслідуванні, щоб якнайшвидше арештувати зловмисника".

Аріанна Делайн відвідувала акції протесту проти поліцейського насилля, які влітку 2020 року охопили США після смерті її дядька, Джорджа Флойда. Того протягом понад восьми хвилин душив коліном поліцейський Дерек Шовін, якого засудили до 22,5 року ув’язнення.

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Що відомо

48-річний Джордж Флойд загинув 25 травня 2020 року під час затримання. Поліція приїхала через виклик про те, що Флойд у магазині Cup Foods нібито використав фальшиву купюру. Працівник магазину набрав 911 і також сказав, що Флойд виглядає "п'яним" і "не контролює себе".

Під час арешту із застосуванням сили поліцейський Дерек Шовін душив Флойда коліном. Флойд просив його не вбивати та говорив, що "не може дихати". Ця фраза згодом стала одним з гасел протестів у США. Згодом Шовіна заарештували. Суд присяжних визнав винним його у вбивстві другого й третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня.

Через вбивство Флойда у США почались масові протести проти расизму, зокрема набрав обертів рух BlackLivesMatter, який існував раніше. Протести супроводжувалися заворушеннями, підпалами та протистоянням з поліцією, на що правоохоронці відповіли застосуванням сльозогінного газу та гумових куль.

У грудні 2021 року Дерек Шовін, засуджений за вбивство Джорджа Флойда у травні 2020 року, визнав себе винним у порушенні громадянських прав афроамериканця. Це означає, що вирок Шовіну – 22,5 року за ґратами – може збільшитися після оголошення рішення в цій справі.

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