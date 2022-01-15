Утримувати підземні переходи – дорого, – думка полтавського урбаніста

Підземні переходи дуже дороге задоволення для міста, вважає урбаніст Павло Васильєв. Для компенсації витрат на їх обслуговування часто залучають бізнес. Про основні проблеми підземних переходів у Полтаві та як їх зробити функціональними і доступними урбаніст розповів Суспільному.

У Полтаві на балансі міської влади перебуває вісім підземних переходів. Таку інформацію повідомив Суспільному перший заступник начальника міського управління ЖКГ Олександр Попенко. Ось перелік:

перехрестя вулиць Європейська та Шевченка;

перехрестя вулиць Європейська та Степового Фронту;

перехрестя вулиць Європейська та Автобазівська;

перехрестя вулиць Європейська та Соборності (ТЦ «Злато Місто»);

перехрестя вулиць Соборності та 1100-річчя Полтави;

перехрестя вулиць Раїси Кириченко та Остапа Вишні;

Маршала Бірюзова, 27;

Маршала Бірюзова (біля зупинки 11-та школа).

На думку урбаніста Павла Васильєва, підземні переходи у Полтаві необхідно дублювати наземними. У пріоритеті мають бути пішоходи, а не водії.

«У минулому столітті Європа почала рухатись у бік автомобілецентризму. Цей процес у нас в країні продовжується. Хоча в Німеччині та Франції вже давно почали ліквідацію підземних переходів. Вони просто не виконують необхідних функцій, а для багатьох людей в принципі незручні – маломобільні люди, пенсіонери, велосипедисти. Люди мають бути в пріоритеті», – говорить урбаніст.

Утримання підземних переходів, за словами Павла Васильєва, обходиться дорого. Гроші потрібні, зокрема, на періодичний ремонт, на придбання насосів для відкачування води, на встановлення ліфтів для людей із маломобільних груп населення. Частину цих витрат компенсують підприємці, яким ці площі можуть здавати в оренду, пояснює урбаніст.

«Місто може віддавати перехід підприємцям, наприклад, за умови, що вони його обслуговуватимуть. Або розділяти ці витрати. Можна взагалі платний підземний паркінг робити на місці колишніх підземних переходів» – говорить Павло Васильєв.

Міська влада має контролювати пасажиропотік, пішохідний та автомобільний потоки, – розповідає урбаніст. Питання щодо використання підземних переходів мають вирішувати у комплексній транспортній програмі міста.

«Якщо брати трафік через центр, там приблизно 60% – це просто транзитний трафік. При правильному регулюванні потоків, кількість транспорту в центрі можна зменшити. Перехід на перехресті Європейської та Степового Фронту скоріше доцільний ніж ні. Але я б реорганізував його з комфортним спуском з добудованим пандусом. Щоб комфортно було спускатися туди».

На прибирання восьми підземних переходів 2021-го року з бюджету Полтавської громади витратили майже 1,5 мільйони гривень, повідомив Суспільному перший заступник начальника міського управління ЖКГ Олександр Попенко.

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«Це важливо для міста», – урбаніст про доступність Полтави маломобільним людям.